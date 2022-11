"Starmania" : pourquoi Michel Berger a dû se battre pour imposer Daniel Balavoine

C’est le grand retour de Starmania qui se joue à la Seine Musicale. À cette occasion, on vous explique pourquoi Michel Berger a dû se battre pour y imposer Daniel Balavoine. Car en 1978 à part lui qui l’a repéré dans une émission de Guy Lux, personne ne croit en cet ancien choriste de Patrick Juvet.

À commencer par le patron de sa maison de disques, Eddie Barclay, qui trouve qu’il a une voix de fille et qui après deux albums passés inaperçus veut le foutre dehors. Et il n’y a pas que lui. Le producteur de Starmania, Roland Hubert. Il veut celui en clin d’œil à qui Michel Berger a appelé le héros de Starmania, Johnny Rockfort : Johnny Hallyday, qui a donné son accord de principe en plus.

Luc Plamondon, co-auteur de Starmania, n’est pas plus convaincu. Il trouve que Balavoine a un visage trop rond et un physique trop grassouillet pour jouer le rôle d’un loubard. C’est vrai que le Daniel a eu des petits soucis de poids toute sa vie. Il en riait d’ailleurs puisque parfois en plein concert, pour faire rire ses musiciens, au lieu de chanter "c’est mon fils, ma bataille", il chantait "c’est un slip à ma taille".

Le charisme de Daniel Balavoine

Michel Berger avec l’aide de France Gall met tout son poids dans la balance pour que Balavoine passe le casting. Il s’y pointe en blouson noir avec sous le bras le livre de la Bande à Baader, l’organisation terroriste allemande des années 70. Sa voix, en plus du look, font le reste. Dans la foulée, il sort son premier tube solo, Le Chanteur. Mais là aussi il a dû se battre pour l’imposer.

Quand il le fait écouter à Eddie Barclay, celui-ci lui répond : "Ok on la sort, contractuellement j’ai pas le choix mais tu en vendras 3. Alors après ciao. Mais si jamais tu en vends 100.000, là, Daniel, je te taille une pipe". Balavoine va en vendre 800.000. Si bien qu’un an après, quand Barclay vient le voir à l’Olympia, il l’accueille en robe de chambre dans sa loge. Il ouvre le peignoir et lui dit "Alors Eddie cette petite pipe ?"

