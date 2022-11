La Chine peut-elle devenir le maître du monde ? La question ne cesse de revenir. Dans Vers la guerre : la Chine et l'Amérique dans le piège de Thucydide ?, Graham Allison explique que dans l'Histoire, de façon régulière, un combat se déroule entre deux puissances : une puissance dominante - mais déclinante - et une autre, en croissance, amenée à prendre la place.

Pour étayer son analyse, Graham Allison s'appuie sur la rivalité entre Spartes et Athènes. Il estime qu'aujourd’hui cette rivalité est entre les États-Unis et la Chine. Dans cet affrontement, le dernier géant cité serait la puissance ascendante destinée à prendre le contrôle de la planète dans un futur plus ou moins lointaine. Pour l’auteur, il n'y a guère d’autre option que la guerre : un jour ou l’autre, ces deux puissances s'affronteront pour le contrôle de la planète.

La Chine, première puissance mondiale ? C’est peu probable, pour plusieurs raisons. La première, c’est la démographie. Pour la première fois en 2022, la population chinoise va diminuer, et à un rythme important. On estime que dans une centaine d'années, cette population pourrait être divisée par deux ! Le vieillissement du peuple chinois va se traduire par des dépenses très importantes pour le 3e âge et le 4e âge. Chaque année, la population active baisse de 7 millions par an.

La seconde raison : l'hyper croissance est terminée. Fini les "Trente glorieuses" chinoises. Il est tout à fait possible que la Chine devient un grand Japon au niveau économique. Enfin, troisième raison : la Chine est en route pour un nouveau cycle de fermeture. Le politique reprend le pas sur l'économique et les échanges diminuent. L'économie chinoise se désincarcère de l’économie mondiale. Tout cela accrut par une politique zéro Covid drastique.

>> Hors-série Lenglet-Co, un podcast hebdomadaire présenté par François Lenglet, qui vous donne les clés pour tout comprendre des évolutions et des mutations économiques, en Europe et dans le monde. Le journaliste en profite aussi pour tordre le cou à de nombreuses idées reçues sur l'économie.

Si vous souhaitez poser des questions à François Lenglet, écrivez à temoins@rtl.fr.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info