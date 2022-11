Midterms : ces élections de mi-mandat peuvent-elles dégénérer ?

Crédit : Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Rarement des élections de mi-mandat auront été autant scrutées aux États-Unis. Parce qu’elles vont définir les marges de manœuvre de Joe Biden, pendant deux ans. Surtout parce qu’elles révèlent une Amérique radicale, qui ne croit plus dans les élections ou la démocratie, mais attend un sauveur.

Le danger est réel. Le rejet des résultats s’il n’est pas conforme aux attentes. Sous le soleil de Floride, Olga, tee-shirt et maquillage "MAGA", le mouvement de Donald Trump, aura une explication, en cas succès des démocrates. "C’est bien parce que les gens verront qu’il y a de plus en plus de triche. Tout se retournera contre eux, comme un boomerang", dit-elle.

Les conservateurs ne peuvent pas perdre à la régulière. L’idée est ancrée depuis que Donald Trump clame, sans fondements, qu’on lui a volé l’élection en 2020. Et malgré les nombreuses affaires qui collent à sa peau d’ancien président, il est souvent vu comme un ultime recours pour sauver l’Amérique.

Trump vs "les forces des ténèbres"

C’est le cas Johanna : "Il est l’homme qui va aider à améliorer le monde. Il n’est pas là pour la présidence, il est là pour combattre les forces des ténèbres" .Une vision qui peut sembler extrême, mais loin d’être isolée. Et justement, la religion est beaucoup utilisée, parfois instrumentalisée dans cette campagne.

Et pour avoir une idée, RTL est allé à un week-end, intitulé : "réveiller l’Amérique" : on y prie beaucoup. C’est un mouvement créé par Michael Flynn, ancien conseiller à la sécurité de Donald Trump, proche des complotistes de QAnon. Voici son crédo : "On fait face à une bataille dans notre pays, car le Christianisme est attaqué". À la tribune des intervenants énumèrent les dangers. Comme les vaccins anti-covid, qui auraient permis au gouvernement de contrôler le pays.

"Une nuit Dieu m’a appelé"

Mais la grande bataille c’est l’éducation. Des enseignants sont soupçonnés de militantisme dès qu’ils évoquent l’égalité raciale ou l’orientation sexuelle. C’est pour ça que le mouvement "réveiller l’Amérique" veut prendre le contrôle des comités d’école : pour surveiller les programmes, les livres. C’est ça que Jennyfer s’est présentée au comité d’école de ses deux enfants.

"Il y a un lobby pour promouvoir les transgenres, ainsi que les droits pour les homosexuels. Je n’ai pas adhéré au comité scolaire de mon propre fait. Une nuit Dieu m’a appelé pour que je le fasse", dit-elle. C’est ainsi qu’au Texas, une bande dessinée sur le journal d’Anne Frank a été retirée des bibliothèques, les premiers émois sentimentaux et sexuels de la jeune fille étaient évoqués. C’est la grande idée de "Réveiller l’Amérique" : gagner les élections locales, sous l’égide de Dieu, pour prendre le pouvoir au niveau national

Des élections à risque ?

Le FBI fait état de milliers de menaces morts ou d’agressions physiques. Plusieurs dizaines jugées crédibles. Le danger sur des élus et sur des employés électoraux qui surveillent les élections. Des budgets ont été débloqués pour renforcer leur sécurité.. Ou, ces élections sont sous tension.

