Sur Twitter, Jean-Luc Mélenchon a partagé mercredi 2 novembre la photo du nouveau billet de 2.000 dinars édité en Algérie la veille. Sur celui-ci est écrit "Two thousand dinars". "Ceci est un billet algérien. La langue commune ne l'est plus. Tristesse. Macron Borne ont échoué en tout et pour tout", a écrit le chef de file de la Nupes en accompagnement de sa photo.

Pour lui, l'absence de langue française sur le nouveau billet reflète les mauvaises relations entre la France et l'Algérie et la suppression d'un passé commun. Cependant, comme le révèle 20 Minutes, même si des billets avec une valeur nominale écrite en Français ont circulé en Algérie après 1964, l'Arabe a totalement remplacé le Français depuis le milieu des années 1970.

La rubrique de fact-checking de France 24, Les Observateurs, ajoute que l'homme politique a repris une information de l'agence de presse turque Anadolu, qui avait titré son article de la façon suivante : "Algérie : l’Anglais remplace le Français sur le nouveau billet de 2.000 DA". Cette fausse information a ensuite été partagée par quelques médias ou journalistes.

Sur le site de la Banque d'Algérie, il est possible de constater que sur les billets émis depuis 50 ans, seule la langue arabe est présente. Les deux billets de banque commémoratifs qui ont été édités mardi 1er novembre sont donc les premiers sur lesquels figurent une autre langue que l'Arabe depuis plusieurs années.

