La chronique de Laurent Gerra du mardi 31 janvier

"Bonjour à toutes zé à tous… Le métro parisien est aujourd’hui impacté par une nouvelle grève. J’ai donc décidé en responsabilité, en responsabilité, de faire un point sur les stations de métro fermées aujourd’hui", démarre Jean Castex.

"Sur la ligne 9, la station Marcel Sembat est fermée, mais Marcel Sembat les couilles. Toujours sur la ligne 9, mauvaise nouvelle, la station Bonne Nouvelle est fermée. Tous les lignes qui desservent la gare Montparnasse sont impactées par la grève. La station Montparnasse-Bienvenue a donc été rebaptisée Montparnasse-Barre-toi. A Aubervilliers, la station Quatre Chemins est fermée aussi. Donc si vous allez à Aubervilliers, n’y allez pas par Quatre Chemins", poursuit l'ancien Premier ministre.

C'est une nouvelle journée d’action contre la réforme des retraites aujourd’hui avec grèves et manifestations. " Je suis engagé ! Engagé par Rénoval, engagé pour trois pièces de théâtre, engagé pour cinq films et engagé pour 18 téléfilms… Je peux vous dire que je ne fais pas la grève, moi ! Je dois même enregistrer une voix off sur un documentaire animalier… Attendez justement, il se passe quelque chose dans la savane", réagit Pierre Arditi.

L’ancien Premier ministre britannique, Boris Johnson, a révélé que Vladimir Poutine, juste avant le début du conflit en Ukraine, l’avait oralement menacé de détruire son pays avec un missile en moins d’une minute. "Anglais pas avoir sens de l’humour… Moi dire à lui que lui coiffé avec pétard… C’est pour ça que lui a même coupe de cheveux que balai à chiottes… Mais lui a pas compris "pétard", lui a compris "missile"… Ah ah ah !", se justifie Poutine.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info