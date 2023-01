La chronique de Laurent Gerra du vendredi 27 janvier

André Manoukian explique une chanson du groupe Indochine : J'ai demandé à la lune. "Nicola Sirkis en avait marre qu'on se moque de sa coiffure avec sa grande mèche noire sur le côté, alors il a décidé de changer de coupe. Il a demandé à la lune une idée", explique André Manoukian.

"Et bien Nicola Sirkis il a insisté et il s'est fait une coupe lunaire (...) et après il s'ébouriffa", ajoute André Manoukian. "C'est pour ça qu'il a l'air avec cette coupe con comme la lune", conclut-il.

Nous en parlions la semaine dernière, comment le président Mitterrand aurait communiqué sur la crise sanitaire que nous traversons. "Mes chers compatriotes, on traverse une période un peu particulière, j'en suis bien conscient. Certains d'entre vous sont inquiets (...) mais je vous le dis les yeux dans les yeux, n'écoutez pas les Cassandre qui disent que ça va mal, nous terrasserons le virus comme nous avons terrassé le chômage", s'exprime-t-il. "J'ai aussi demandé aux artistes de gauche de faire un album contre le coronavirus avec Barbara, Jacques Higelin et Michel Piccoli", poursuit François Mitterrand.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info