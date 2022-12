INFO RTL - Emmanuel Macron va décorer Jean Castex de la Légion d'honneur

Six mois après avoir cédé sa place à Elisabeth Borne, le voilà déjà de retour sous les ors de la République. Selon nos informations, Jean Castex recevra jeudi prochain 8 novembre les insignes de Commandeur de la Légion d'honneur des mains d'Emmanuel Macron lors d'une cérémonie en petit comité à l'Élysée. Parmi les invités : des proches de l’ancien Premier ministre, des anciens collaborateurs à Matignon ainsi que quelques ministres qui ont servi dans son gouvernement.

Si la tradition veut que tout Premier ministre ayant passé plus de deux ans à Matignon soit automatiquement décoré, Jean Castex, lui, n'a passé qu'un an et dix mois à la tête du gouvernement. Cette décoration n'est donc pas anodine. "Il a été un grand Premier ministre, se souvient un ancien de son équipe. Un grand serviteur de l'État".

Parmi les invités, les plus observateurs auront noté que cette cérémonie intervient tout juste six mois après que Jean Castex a quitté le gouvernement, là où son prédécesseur Edouard Philippe avait dû patienter presque un an. "Ça ne va pas plaire à Edouard, ça", sourit un conseiller. La cérémonie en l'honneur du maire du Havre avait dû être reportée à deux reprises à cause de la crise sanitaire. "Quand il a remplacé Philippe, on était tous sur la réserve, on l'a regardé de haut, reconnait un cadre de la majorité, mais à la fin les Français l'adoraient et nous aussi".

En coulisses certains vont même jusqu'à prédire un avenir politique au plus haut sommet de l'État à l'ancien Premier ministre : "Ils ne sont pas nombreux dans la majorité à être identifié ainsi par les Français. Avec François Bayrou et Edouard Philippe, les seuls présidentiables à ce jour", juge un parlementaire nostalgique. En attendant une éventuelle campagne, Jean Castex a pris cette semaine la tête de la RATP où il a été nommé PDG par Emmanuel Macron.

