La chronique de Laurent Gerra du lundi 30 janvier

Vous le savez, le célèbre hypnotiseur québécois Messmer est de retour à Paris et de nombreuses personnalités ont recours à ses pouvoirs extraordinaires, y compris la Première ministre Élisabeth Borne qui l’a reçu à Matignon.

"Bien le bonjour M’dame la Première. C’est ben joli chez vous. Vous pouvez poser vot’ dossier quelque part pis dites-moi voir un peu c’que j’peux faire pour vous ?", demande Messmer à Élisabeth Borne.

"Eh bien, mon p’tit Messmer, j’ai une réforme délicate à faire passer et on m’a dit que je n’étais pas assez souple", explique la Première ministre. "C’est vrai qu’vous avez l’air un peu raide, tout engoncée, dans vot’ doudoune… Bon, ben alors on va arranger ça. Mais d’abord, j’vais te tutoyer pis j’voudrais qu’tu comptes avec moué à l’envers jusqu’à 5", renchérit-il.

La ministre de la culture Rima Abdul Malak a annoncé la création d’une cité de la langue française à Villers-Cotterêts, vouée à défendre la francophonie. Un sujet en or pour Taisez-vous, l’émission culturelle d’Alain Finkielkraut. "Avec aujourd’hui, pour parler de la francophonie, l’acteur Lambert Wilson et l’influenceuse Jennifer Pouf", lance-t-il.

"Wake-up papy, on est en 2023 ! Aujourd’hui le français est international ! On peut le parler avec des mots english ou même des mots arabes, miskine !", lui rétorque Jennifer Pouf. "La moutarde est une femme... Mustard is a woman… La moutarde si digulasse, je préfère la harissa !", chante de son côté Lambert Wilson.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info