La chronique de Laurent Gerra du lundi 6 février

Depuis vendredi, le Canada et les États-Unis traquent un ballon chinois qui survole a haute altitude des sites militaires sensibles. Que faut-il en penser ? Tournons-nous vers le chroniqueur régulier d'On refait le monde et meilleur ami de la Chine : Jean-Pierre Raffarin.

"C'est un geste de paix et d'amitié de la part de mon ami Xi envers son homologue américain Joe Biden. À l'occasion de la nouvelle année, l'inégalable canard laque de Pékin lui a envoyé un ballon de la prospérité perpétuelle et de la sérénité Céleste", explique Jean-Pierre Raffarin. "En l'occurrence, ça n'a pas rendu très sereins les Américains. Anthony Blinken a annulé sa visite en Chine car on soupçonne plutôt ce ballon d'espionner des sites sensibles", renchérit Mademoiselle Jade.

"Billevesées ! Pour mieux nous connaître, nos amis de I'Empire du Milieu n'ont nul besoin de nous photographier du ciel, ii leur suffit de consulter nos téléphones et nos ordinateurs puisque ce sont eux qui les fabriquent", la rassure Raffarin.

L'étau judiciaire se resserre autour du Modem dont 13 membres éminents pourraient être jugés pour "détournement de fonds publics". Parmi ces personnalités, François Bayrou et Jean-Luc Bennahmias, sosie officiel de Bourvil. Bien entendu, après la décision du Parquet de Paris, les deux hommes se sont appelés. "Allô François ? C'est Jean-Luc Bennahmias. Ah ben j'suis bien content de tomber sur toi et pas sur la Police. T'as vu la tuile qui nous arrive? Un procès ! Mais j'ai rien fait moi ! J'suis innocent !", s'exclame Jean-Luc Bennahmias.

"II faut bien que quelqu'un du Modem se dévoue. Nous allons tirer au sort. Plouf, plouf. Ce sera toi qui ira en prison mais si le roi ne le veut pas, ce ne sera pas moi !", chante de son côté François Bayrou.

