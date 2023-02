La chronique de Laurent Gerra du jeudi 2 février

Gérard Depardieu démarre par une blague : "Je viens recopier la photocopieuse". "Mais non enfin, c’est une blague ! On est le 2 février… Et qui dit "2 février" dit "chandeleur"… Et qui dit "chandeleur" dit « crêpe »… Et qui dit "crêpe" dit "j’ai faim" ! Nom de dieu !", s'exclame-t-il.

"Une crêpe sans sucre, c’est comme Isabelle Morini-Bosc sans ses jeux de mots ou Sylvie Noachovitch sans ses talons de 15 : il manque un truc !", détaille aussi l'acteur des Valseuses.

Dans Les enfants de la télé, notre ami Laurent Ruquier s’entoure de personnalités qui ont fait et font encore l’histoire du petit écran. " Aujourd’hui dans Les enfants de la télé, j’ai invité Odette Cotillon, la comédienne de 102 ans qui a joué la mère de Jacquou le croquant à l’ORTF et Jean Roucas, l’inoubliable animateur du Bébête show et Yan Barthes", présente-t-il.



Vaincre ou mourir, le film produit par le Puy-du-Fou sur la guerre de Vendée, est sorti en salles la semaine dernière. Ce film raconte le combat du général Charette, héros vendéen de la royauté, contre les troupes républicaines après la révolution, précise Mademoiselle Jade. "Affirmatif ! Ce film nous rappelle que la Vendée, ce n’est pas seulement la gâche, la brioche vendéenne, et les mogettes, les haricots qui font péter. La Vendée, c’est aussi un passé glorieux, palsambleu !", ajoute Philippe de Villiers.

