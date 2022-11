Coupe du monde 2022 : pourquoi les Bleus sont presque assurés de finir premiers de leur groupe

Au Qatar, la compétition commence bien pour l'équipe de France. Après avoir remporté leurs deux premiers matches de la Coupe du monde, face à l'Australie d'abord, puis au Danemark samedi 26 novembre, les Bleus de Didier Deschamps sont devenus les premiers à se qualifier pour les huitièmes de finale. Avant cela, une dernière étape : verrouiller la place de l'équipe en tête du groupe D.

Pour y parvenir, aucun gros effort à fournir, mais pas de relâchement non plus. Avec déjà six points, la seule nation qui pourrait prendre le dessus est l'Australie. Après être venus à bout de la Tunisie, qui fera face aux Bleus mercredi 30 novembre, les Aussies doivent également l'emporter face au Danemark. Mais là encore, il faudrait que la France soit battue par les Aigles de Carthage, et que la différence de buts soit comblée.

Autre scénario : la France et l'Australie se retrouvent avec un "goal-average" équivalent. Dans ce cas de figure, l'avantage sera donné à l'équipe qui a marqué le plus de buts. Un troisième critère sera pris en compte, celui de la confrontation directe. Là aussi, l'avantage sera donné aux hommes de Didier Deschamps qui sont ainsi quasiment certains de terminer en tête de leur groupe.

S'ils se maintiennent en tête du classement, les Bleus pourront alors rencontrer le deuxième du groupe C, à savoir l'Arabie saoudite, l'Argentine, la Pologne ou le Mexique.

