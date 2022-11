Patrick Bruel : "J'ai fantasmé ce retour", confie-t-il sur son morceau dédié à l'Algérie

Patrick Bruel a sorti vendredi 18 novembre un nouvel album : Encore une fois. Pour son dixième album studio, le chanteur de 63 ans a décidé de chanter l'Algérie, son pays d'enfance, dans le morceau Je reviens. "Souvent, quelques amis algériens me disaient 'nous, on n'a pas notre chanson'. J'ai dit : un jour il y en aura une. Et puis j'ai eu très envie de retourner en Algérie. Je n'y suis jamais retourné depuis que je suis né", explique-t-il.

"Cette envie était très grandissante ces derniers temps. Tellement grandissante qu'à un moment donné, sur une musique que j'avais, j'ai commencé à mettre quelques mots et c'est Je reviens qui est venu tout de suite. J'ai commencé à raconter l'histoire de ce retour. J'ai fantasmé ce retour avec ma mère. Nous sommes dans l'avion, on arrive à Tlemcen, ma ville natale, et on marche la main dans la main tous les deux", explique-t-il, rêveur.

"Pendant que j'écrivais cette chanson, j'ai reçu un coup de téléphone comme quoi les autorités algériennes souhaiteraient que Patrick Bruel revienne en Algérie et qui plus est avec sa maman. C'est un signe pour moi. Donc on est en train de préparer ce voyage que j'ai fantasmé, que j'ai imaginé. J'espère le rendre réel dans les semaines qui viennent. Français, juifs, Berbères. C'est beau", finit-il par lancer.

