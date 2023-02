La chronique de Laurent Gerra du jeudi 16 février

Jean-Michel Apathie reçoit Camilla Parker-Bowles dans son émission Et patati patata. "Au menu : de l’Aphatie, du patata mais pas de blablas dilatoires et une rigueur professionnelle qui fait ma marque de fabrique et, oserai-je le dire sans forfanterie, l’essence d’un grand journaliste", explique-t-il.

"Aujourd’hui, je reçois en exclusivité mondiale, celle qui est sortie du placard, la reine consort, je dirais même, la reine qu’on sort enfin, depuis l’accession au trône britannique de son époux Charles III, j’ai nommé Camilla Parker Bowles… Majesté, je vous souhaite bien le bonjour que je traduirai, pour vous être élégant et parce que j’ai fait english LV1, par : good morning madame la queen", poursuit Jean-Michel Apathie.

Incendié par les critiques, Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu fait pourtant de bonnes entrées en salles, au point qu’il vient de détrôner Avatar 2 du box-office français. Pourquoi un tel décalage entre la critique et les goûts du public ? "Salut la Jade… Tu sais, c’est pas nouveau hein : depuis toujours, la critique adooore les films qui défendent le peuple, mais déteste le cinéma populaire", démarre Fabrice Luchini.

"Parce que la critique, de gauche, forcément de gauche, a une vision très sociale du peuple. Pour un critique à Libération, le peuple, c’est les chômeurs, les femmes battues, les migrants, les gamins paumés qui changent de sexe… Il faut qu’il souffre, le peuple, sinon, la critique, elle l’aime pas", précise l'acteur.

