La chronique de Laurent Gerra du mardi 14 février

Quel est le rapport de la Saint-Valentin avec l'économie ? "C’est pourtant simple : la Saint-Valentin est le jour de l’année où les Français consomment le plus… Non pas pour célébrer l’amour, mais pour éviter de se faire engueuler par les Françaises en rentrant à la maison sans cadeau. Et tous les secteurs sont concernés !", assure François Lenglet.

"Prenez par exemple le secteur des fleurs. Le jour de la Saint-Valentin, un fleuriste fait 25% de son chiffre d’annuel ! Et cela monte jusqu’à 100% pour un Pakistanais qui vend dans les restaurants des roses dont personne ne veut d’habitude, et qui écoule tout son stock en une soirée !", poursuit-il.

Malgré la pression de la rue, le gouvernement ne veut pas reculer sur sa réforme des retraites. Élisabeth Borne estime que l’élection d’Emmanuel Macron en mai dernier suffit à lui donner une légitimité. En ce jour de Saint-Valentin, son ministre de l’économie, Bruno Le Maire, a décidé de faire le point avec la Première ministre. "Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions main dans la main dans la cour de Matignon. C'était l'été, tu n’avais pas encore ta doudoune", lui chante Bruno Le Maire.

En ce 14 février, fête des amoureux, on a envie de s’offrir des fleurs. Mais lesquelles ? On en parle avec le jardinier de Silence ça pousse : Stéphane Marie. "Et bonne fête à tous les amoureux car comme le dit le dicton du jour : "Si tu veux forniquer à la Saint-Valentin, un p’tit bouquet vaut mieux / qu’un très long baratin", explique-t-il.

