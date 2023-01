INVITÉ RTL - "Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu" : "On a envie d'égaler les Marvel", dit Canet

Les Américains ont Star Wars, Marvel, les Britanniques ont James Bond et nous, Français, avons aussi nos super-héros gaulois : Astérix et Obélix ! Les aventures des personnages de René Goscinny sur grand écran sont souvent un carton au box-office français, avec en tête de file Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre et ses 14,5 millions d'entrées. Invité du Journal Inattendu ce samedi 28 janvier, Guillaume Canet, réalisateur du prochain Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu, revient sur l'enjeu de cette saga.

"Ce sont nos héros, nos super-héros à nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, en faisant des films comme ça, on a envie d'essayer d'égaler les Marvel et tous les films qui nous font rêver, qui font rêver les enfants aussi", dit-il. "Mettre en avant comme ça deux super-héros avec lesquels on a grandi, c'est d'essayer d'abord de reprendre les codes de l'ADN qu'ont merveilleusement bien réussi René Goscinny et Albert Uderzo", ajoute-t-il.

L'objectif dans ce film pour Guillaume Canet, c'est "d'essayer de prendre des choses de l'actualité, du monde qui nous entoure et d'essayer de les retranscrire dans cette histoire-là. C'était de replacer les deux personnages au centre de l'histoire et de mettre Astérix et Obélix au cœur de cette narration pour qu'on ait le temps d'incarner ces personnages et les remettre en avant. Qu'il y ait un peu d'émotion aussi".

