La chronique de Laurent Gerra du jeudi 9 février

Nous vous l’annoncions en avant-première, la pièce Un président ne devrait pas dire ça dans laquelle François Hollande se confie à deux journalistes, démarre à Paris. Pendant ce temps, l’ancien président, spécialiste des petites blagues, rode en province son one man show intitulé Hollande Comedy Club.

"Hé, je sais pas si vous avez remarqué mais depuis que Macron gouverne, tout augmente. L’autre jour, avec Julie, ma moitié, je commande un demi, mais ma moitié elle m’en boit la moitié de mon demi. Alors moi, il m’en reste un quart ! Merci Macron !", s'exclame François Hollande.

"Ma Julie non plus, elle l’aime pas Macron. Elle trouve que c’est une pâte molle. D’ailleurs, depuis qu’il est élu elle ne mange plus de Camembert Président !", renchérit-il.

Fidèle au poste tous les dimanches soir, notre ami Laurent Ruquier anime Les enfants de la télé, une émission qui réunit les stars du petit écran d’aujourd’hui et de demain. "Aujourd’hui, dans Les enfants de la télé, une émission spéciale réforme des retraites avec la comédienne de 102 ans Odette Cotillon qui a fait la grève à l’ORTF, un homme qu’on voit beaucoup à la télé en ce moment : Philippe Martinez, le patron de BFMTV : Marc-Olivier Fogiel et le magnétiseur québécois Messmer qui est capable d’hypnotiser même les cheminots pour les faire travailler !", présente-t-il.

