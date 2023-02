Fabrice Luchini : pourquoi a-t-on obligé l'acteur à changer de prénom ?

À l'occasion de la sortie mercredi 15 février d'Un homme heureux au cinéma, avec à l'affiche Catherine Frot et Fabrice Luchini, revenons sur les raisons qui ont poussé l'acteur à changer de prénom. Une décision qui n'a rien à voir avec le cinéma, puisque cela s'est passé alors que Fabrice Luchini n'avait que 13 ans.

Comme le futur acteur n'est pas très bon à l'école, sa mère lui a trouvé par une petite annonce une place d'apprenti, dans un salon de coiffure. Un établissement situé dans le VIIIe arrondissement de Paris, près des Champs-Élysées. Un choc culturel pour le jeune homme, qui a grandi dans le 18e à la Goutte d'Or.

Le patron de l'établissement demande deux choses à son apprenti : se laisser pousser les cheveux pour qu'il fasse plus "coiffeur pour dames", et changer de prénom. Il s'appelle alors Robert, mais pour le patron du salon de coiffure, ça fait trop populaire. Ce dernier lui fait donc des propositions de prénoms : Jean-Octave, Jean-Hugues et Fabrice. Le jeune Luchini va choisir ce dernier.



>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info