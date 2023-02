La chronique de Laurent Gerra du lundi 13 février

Omniprésent dans les cortèges en cette période de mobilisation sociale, Jean-Luc Mélenchon ne décolère pas contre le projet de réforme des retraites. "Mais c’est pas les retraites qui m’énervent ! C’est les manifestants. Ils font trop de bruit quand je parle aux médias vendus", réagit-il.

"Vous avez vu, Monsieur Mélenchon. J’ai trouvé une nouvelle musique pour la prochaine manif ! C’est Philippe Katerine. C’est pratique : On peut couper quand vous insultez les journalistes. Et on la remet quand vous avez fini", explique de son côté François Ruffin.

Quant à François Hollande, on a appris qu'il cumule 4 retraites. "Je touche ma retraite de conseiller à la cour des comptes, ma retraite de député, ma retraite de président du conseil général de Corrèze, ma retraite de président de la république… et c’est pas tout !", décrit l'ancien président de la République.

"En tant qu’en tant que chanteur, en tant qu’en tant qu’acteur, en tant qu’en tant que joueur de poker international, en tant qu’en tant que producteur d’huile d’olive, en tant qu’en tant que mannequin slips en papier en salon de massage, en tant que tout, t’imagines tous les points retraite que j’vais avoir ?", raconte Patrick Bruel.

"Je profite de cette antenne pour dire à Emmanuel que dans mon Modem, nous ne sommes pas des godillots. Sa réforme, s’il ne la modifie pas, on ne la votera pas… Et ouais ! Je suis un rebelle, un fou-fou, un gue-din", déclare aussi François Bayrou.

