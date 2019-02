La chronique de Laurent Gerra du 8 février 2019

publié le 08/02/2019 à 12:00

Sans surprise, les sondages du mois de janvier ne sont pas favorables à Emmanuel Macron. Face à ce petit coup de mou, son épouse Brigitte a engagé un nouveau coach pour révolutionner le quinquennat : Casimir. Premier constat du "monstre gentil", "ici il pleut beaucoup depuis deux mois et demi". Mais Casimir a une idée, le président n'a qu'à mettre une touche de couleur dans son grand "Projeeet" pour la France. Il lui suffit pour cela de "promettre toujours du beau temps", et les Français retrouveront leur bonne humeur.



L'actualité de ces dernières semaines n'a décidément pas été tendre avec Alain Juppé. Les récentes chutes de neiges ont perturbé le trafic et courroucé le maire de Bordeaux, qui s'emporte : "J'étais furax !". L'élu enchaîne les tacles "ce n'est pas la SNCF qui est déréglée c'est leurs cerveaux !". En bon "djeun's", il a régalé le studio de son rap composé avec François Bayrou, à bord de leur TGV IDZap. Extraits : "Wesh mon gros, me vl'à ké-blo entre Paris et Bordeaux. Contre la SNCF, j'ai la haine. Heureusement j'ai pris IDZen". Une folle aventure à retrouver sur SoundCloud.

L'épuisement professionnel, ou "burn-out", est le mal du siècle qui a fait l'objet d'une loi présentée à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Marc-Oliver Fogiel, ou "Mof", donne des leçons à mademoiselle Jade, "la fille qui vient rigoler un quart d'heure à la radio". Pour l'animateur, le problème est on ne peut plus sérieux : "y'a des gens qui sont obligés de rentrer chez eux en métro pour regarder Yann Bartès". Laurent Ruquier, comme à son habitude, est plus léger. Pour lui, "ni burn-out, ni burn-juillet". Il compte d'ailleurs reprendre toute la grille de France Télévision cet été, "Fort-Boyard, Intervilles, Le Tour de France...". Son conseil santé : "En cas de burn-out, remettez-les dans slip".