La chronique de Laurent Gerra du 7 février 2019

Ce matin, Jean-Marie Le Pen, étonnamment bienveillant envers Emmanuel Macron, est venu expliquer cette indulgence qui ne lui ressemble pas. Mais face aux journalistes, le naturel du vétéran revient au galop : "J’eusse de beaucoup préféré, n’est-ce pas, partager ma Ricoré à la saccharine avec Monsieur Zeïïï-mmour !". Mademoiselle Jade lui rappelle la salve de compliments qu'il a réservée au chef de l'État : "Vous dites que le Président est doué, solide et qu’il a un mental, un physique et un moral exceptionnels". "En plus il est blond, aux yeux bleus. Comme mon ami, le Président Troumpe.", complète-t-il aussitôt. Tout s'explique.



Et si la saga sociale des "gilets jaunes" inspirait les grands classiques du petit écran ? Roy Tines des Envahisseurs se glisse dans la peau du président français, voici un extrait glaçant : "Les Envahisseurs, ces êtres fluorescents venus de la France périphérique. Leur destination : les ronds points. Leur but : en faire leur Univers". Roger Moore et Tony Curtis s'emparent des rôles d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe, pour une version présidentielle d'Amicalement vôtre. Le commissaire Maigret, entre deux bouffées, suspecte le mari de Brigitte Macron, "d’vouloir enfumer les Français avec son grand débat" et Dr House ausculte la France, livrant son diagnostic : "En 60 ans de cinquième République, je n’ai jamais vu une fièvre jaune comme ça".

C'est officiel, l'album posthume de Johnny Hallyday ne sera pas nommé aux Victoires de la musique 2019. Venu faire "un petit cucu du ciel" à son épouse Laeticia, le taulier n'apprécie pas beaucoup de ne pas être "moMoMiné" face à Maître Gim's "qui chante

comme un tuyau en fer". Mais il assure qu'il n'a aucun regret : "même si j’y avais été, j’y serais pas allé". Son ami Serge Gainsbourg est d'ailleurs de son avis, "les Victoires de la Musique, c’est d’la merde...".