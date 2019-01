publié le 31/01/2019 à 11:59

Pour deux Français sur trois (66%), le grand débat et les interventions récentes d'Emmanuel Macron ne vont pas marquer un changement de style ni de méthode dans le quinquennat, selon un sondage Elabe diffusé mercredi 30 janvier.



Seules 33% des personnes interrogées s'attendent à un changement. L'image du chef de l'État retrouve en revanche des niveaux proches de ceux d'avant la crise des "gilets jaunes". Sept Français sur dix (70%, +13 par rapport à une enquête mi-décembre) jugent Emmanuel Macron dynamique et 57% (+13) courageux, mais ils sont également plus nombreux à le juger autoritaire (78%, +5) et arrogant (76%, +5), selon cette enquête réalisée pour BFMTV.

Il ne sont que 20% (-1) à le croire "capable de rassembler les Français" et 19% (=) à penser qu'il "comprend les gens comme (eux)". La "volonté de réformer" est la première qualité que les Français prêtent à Emmanuel Macron, 28%, mais c'est 7 points de moins que lors d'une autre enquête en avril dernier, devant sa "détermination" (21%, -11).

Près d'un Français sur deux (48%) ne trouve "rien de positif" au chef de l'Etat, soit 12 points de plus en 9 mois. Trois réponses étaient possibles. Sa "déconnexion des réalités quotidiennes" (51%, +19) et "sa politique en faveur des plus aisés" (47%, +3) sont les principales critiques qui lui sont faites, devant son "arrogance" (39%, +9) et "son manque d'écoute des Français" (37%, +6).