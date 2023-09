Lorànt Deutsch invité de la chronique de Laurent Gerra du 28 septembre 2023

À l'occasion de la sortie du nouveau livre de Lorànt Deutsch, À toute berzingue, Laurent Gerra est en compagnie de l'animateur d'Entrez dans l'Histoire. Dans la voix de l'imitateur, François Bayrou commente sa lecture. "Le vent de l’indignation ! J’ai lu le livre de Lorànt Deutsch, et je ne suis pas d’accord sur ce qu’il raconte sur ma bonne ville de Pau ! Monsieur Deutsch, vous semblez ignorer qu’un personnage illustre de l’histoire de France est né à Pau !". Henri IV ? Non, Vianney ! "Et ce n’est pas tout ! Vous avez également oublié de parler de la star du porno, Nikita Bellucci, qui elle aussi est née à Pau", poursuit l'ancien député.

Ce nouveau livre est également dans la bibliothèque de Bernard Lavilliers. Pour ce chanteur qui a parcouru le monde entier, une seule ville compte : "celle qui reste dans mon cœur, c'est Saint-Étienne. Là-bas le soleil se lève à l'ouest et caresse la canopée de l'immense jingle". "C'est faux, corrige Lorànt Deutsch, le soleil ne se lève pas à l'Ouest à Saint-Etienne. Ni même à l'Est, puisqu'il ne se lève jamais".

Depuis quelques années, des mouvements de révoltes éclatent en France. Stéphane Bern et Lorànt Deutsch reviennent pour RTL sur ce mot emblématique de l'Histoire de notre pays, "la Révolution" "Tout commence donc en 1989 avec Robespierre. Alors qu’il se promène dans Paris, il réalise que son iPhone n’a plus de batteries", explique le présentateur de Secrets d'Histoire. "Pas du tout, rétorque Lorànt Deutsch, en 1989 l’iPhone n’existait pas encore. Robespierre passait ses coups de fil avec un Nokia à clapet !"

Dans cette chronique du 28 septembre, Laurent Gerra également imité Jean-Paul Belmondo, Philippe Noiret, Michel Galabru et Jean-Pierre Marielle.

































































































































































































































































































































