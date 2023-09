La chronique de Laurent Gerra du 27 septembre 2023

Ce mois de septembre aura été marqué par plusieurs fusillades à Marseille. La violence n'a aucune limite et semble s'éterniser. John Rambo aimerait apporter son aide. "A chaque fois que je suis prêt à tirer, il y a un conn... avec une chemise blanche et une caméra qui se recoiffe devant mon viseur", se plaint le héros de guerre. Ce constat ne semble pas plaire à Jean-Luc Mélenchon. "Fusillades ! Voilà, le mot est lâché ! Bravo, c'est bien de faire peur aux gens et de faire la courte échelle au Rassemblement National ! Ce sont des gamins qui s'amusent, voilà tout ! Mais on n'a plus l'droit de s'amuser semble-t-il !", rétorque le politicien.

Après la défaite de l'OM ce weekend contre le PSG, des propos homophobes ont été entendus dans les tribunes du Parc des Princes, des chants dirigés contre les Marseillais. "L'homophobie fait partie du football. Y a qu'à regarder un match pour comprendre. Les types se roulent par terre à la moindre égratignure, c'est plus des joueurs c'est des danseuses. C'est pas le rugby. Le rugby, ça c'est énorme", réagit Fabrice Luchini. Pour l'acteur, le rugby est un sport de respect. "C'est des valeurs, c'est l'ouverture d'esprit. Il n'y a qu'à regarder la forme du ballon, il est ovale, c'est bien la preuve qu'ils se laissent une possibilité".

Jean-Baptiste Guégan, lui, était de passage dans la matinale de RTL. Il est venu faire la promotion de sa tournée Vous, Johnny et moi. "Je profite de votre micro pour parler dedans : je serai le 4 octobre à Lyon. Donc je donne rendez-vous à tous les lions et à toutes les lionnes", annonce-t-il. Et comme à son habitude, il avait apporté avec lui le sosie de Paolo Conte. Ensemble, ils ont formé un nouveau duo.

Dans cette chronique du 27 septembre, Laurent Gerra également imité Jean Lassalle, André Manoukian, Pierre Arditi, et Bernard-Henri Lévy.

































































































































































































































































































































