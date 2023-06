Agression du petit-neveu de Brigitte Macron : un prévenu relaxé, 12 et 15 mois ferme pour les deux autres

Agression du petit-neveu de Brigitte Macron : un prévenu relaxé, 12 et 15 mois ferme pour les deux autres

Le procès des trois hommes soupçonnés d'avoir agressé le petit-neveu de Brigitte Macron, Jean-Baptiste Trogneux, s'est tenu ce lundi 5 juin 2023, au tribunal correctionnel d'Amiens.



Au terme de l'audience, deux prévenus, au profil de marginaux, ont été condamnés à 24 et 30 mois de prison, dont la moitié avec sursis. Ils sont maintenus en détention. Le troisième a été relaxé "au bénéfice du doute".

Le parquet avait requis des peines plus lourdes, allant de deux ans et demi à trois ans et demi de prison ferme, à l'encontre des trois hommes, pour violences en réunion.

"Le plus important est que Jean-Baptiste Trogneux soit reconnu comme une victime", a déclaré sur les marches du palais de justice, son père, Jean-Alexandre.

Dans le box, les trois prévenus, pas très loquaces, pourtant formellement identifiés par la victime absente lors du procès, ont cherché à minimiser leur implication. Leur discours a été confus.

"Agression lâche et odieuse"

Florian, le plus jeune et illettré, a reconnu une "simple claque". De son côté, Yohan, 35 ans, a expliqué que le chocolatier "l'avait d'abord bousculé lorsqu'ils avaient mis des poubelles devant sa boutique." "J'ai voulu répliqué mais je n'ai pas réussi. Si je l'avais eu, il serait mort", a-t-il dit à la barre. Le troisième prévenu, se présentant comme journaliste indépendant, a obtenu la relaxe qu'il réclamait.

Le procureur d'Amiens a évoqué une "agression lâche et odieuse contre un chef d'entreprise ciblé pour ses liens familiaux."

Pour rappel, Jean-Baptiste Trogneux, neveu de Brigitte Macron, a été agressé le 15 mai dernier par plusieurs personnes en marge d'une manifestation non déclarée contre la réforme des retraites. Il a été sauvé par un voisin qui s'est interposé.



Le commerçant artisan de 29 ans a depuis repris ses activités dans la chocolaterie familiale. S'il va mieux physiquement, il reste très éprouvé psychologiquement.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info