Punaises de lit : comment s'en prémunir

Un problème de santé publique pris au sérieux par les autorités. La mairie de Paris a réclamé un plan d'urgence contre les punaises de lit avant les Jeux olympiques. De son côté, le ministre des Transports va réunir les opérateurs de transports pour coordonner une contre-offensive contre le nuisible signalé ces dernières semaines dans le métro parisien et des trains

La punaise de lit est un cauchemar pour ceux dont le logement est infesté. Pour s'en prémunir, Jean-Michel Berenger, entomologiste à l'insectarium de l'IHU de Marseille où il élève justement des punaises de lit pour les étudier, affirme qu'il est nécessaire de reconnaître les signes de sa présence. Dans les transports en commun par exemple, il est possible d'enduire son sac d'un produit répulsif. Dans un hôtel, il est possible de "prendre des précautions avec la valise et la déballer dans la salle de bain, dans la baignoire et tout laver à 60 degrés ou nettoyer à la vapeur", explique le spécialiste.



Comment éviter les punaises de lit ?

D'après Jean-Michel Berenger, les punaises de lit peuvent provenir d'un déplacement, par l'achat d'un matériel d'occasion ou de votre voisin. Pourtant,, la solution n'est pas de s'isoler des autres par peur de répandre l'insecte, d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'un problème d'hygiène. "Il ne faut pas fantasmer non plus avec les punaises de lit. C'est un insecte comme un autre, on peut s'en débarrasser. Ce n'est pas une fatalité", rassure entomologiste.

"Une punaise de lit toute seule, une femelle, six mois après, vous en aurez plus de 30.000. La punaise ne va pas pondre une centaine d'œufs d'un coup. Elle va pondre trois, quatre ou cinq œufs tous les jours. Ça devient exponentiel, surtout si l'on ne fait rien", alerte-t-il toutefois. De plus, l'insecte vit à température ambiante : il est donc possible de les tuer à partir de 55°C ou avec des températures basses.

Les punaises de lit se nourrissent exclusivement de sang. "Que vous soyez dans un taudis ou dans un palace, la seule chose qui l'intéresse, c'est votre sang. Et elle peut vous attendre pas mal de temps, plusieurs mois, jusqu'à douze mois". Partir en vacances est donc inutile pour s'en débarrasser, puisque l'insecte peut se mettre en hibernation.