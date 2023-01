Carla Bruni : "Dès l'enfance, je devais boire 30 ou 40 Coca-Cola par jour"

À l'occasion du Dry January, le mois sans alcool, l'ex-première dame est revenue sur ses différentes addictions au cours de sa vie : le sucre, l'alcool et la cigarette. "J'ai souffert de toutes les addictions", confie-t-elle.

Dans le podcast Contre-addictions publié le 5 janvier, la chanteuse a affirmé avoir eu sa première addiction "dès l'enfance", avec le sucre : "Je devais boire 30 ou 40 Coca-Cola par jour. Je ne mangeais pas de repas normal, je ne mangeais que des pastilles Pulmoll (pastilles sucrées), par exemple cinq boîtes, ou trois boîtes de Valda et quatre cocas, c'était mon repas."



La mannequin a indiqué avoir poursuivi avec le tabac au milieu de l'adolescence : "Tout le monde fumait dans ma famille, donc ils ne pouvaient rien dire", mais a avoué "avoir pratiquement arrêté la cigarette". L'ex-première dame a également déclaré avoir arrêté l'alcool, alors que plus jeune, "ce n'est pas que je buvais tous les jours, c'est que je me noyais tous les jours", a-t-elle expliqué. Et d'ajouter : "J'ai vraiment pris l'habitude de vivre sobre"

Concernant son mari, l'ancien président Nicolas Sarkozy, elle a déclaré que son addiction était le vélo : "Il fait 60 bornes et il revient : aucun problème. Ça lui fait un cœur d'acier, à 67 ans, c'est comme s'il en avait 40, quel est le problème ?"

