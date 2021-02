La chronique de Laurent Gerra du 11 février 2021

publié le 11/02/2021 à 10:47

La France peine à rattraper le retard dans sa campagne de vaccination contre la Covid-19. Jean-Pierre Foucault vient alors en aide à Olivier Véran avec un numéro spécial de sa célèbre émission rebaptisée pour l’occasion Qui veut gagner des vaccins ?.

"Voici la première question. Si vous ne réussissez pas à vacciner tous les Français d’ici l’été comme vous l’avez annoncé, vous perdrez : Réponse A : La face. Réponse B : La confiance des Français. Réponse C : 30 points de popularité", interroge l'animateur. Le ministre de la Santé choisit la réponse B. "Félicitations c’est la bonne réponse ! Mais c’était facile, puisque les trois étaient bonnes", tacle Jean-Pierre Foucault.

Pour sa part, Pascal Praud révèle le programme des Auditeurs ont la parole de ce midi "Nous poserons cette première question : était-ce vraiment une bonne idée d’établir juste avant le couvre-feu de 18h des contrôles routiers qui occasionnent des embouteillages et mettent en retard des gens qui seraient rentrés à l’heure sans les contrôles et vont donc se prendre une prune à cause du contrôle ? Réagissez au 32 10".

Côté culture, René-Charles Angelil, le fils de Céline Dion, vient de sortir son premier album sous le pseudonyme "Bit Tip". "Attention, c’est "Big Tip" hein, pas "Big Tits" ! Je précise parce qu’il aime bien ça, les grosses poitrines, mon gamin... Je le sais, il s’est lustré le robinet à sirop d’érable pendant toute son adolescence en regardant les vidéo-clips de Jennifer Lopez", révèle la chanteuse canadienne.