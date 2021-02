La chronique de Laurent Gerra du 10 février 2021

publié le 10/02/2021 à 10:06

Une tribune signée par de nombreuses personnalités réclame la réouverture immédiate des musées, jusqu’ici fermés à cause de la crise sanitaire. Parmi les signataires, Stéphane Bern. Celui- ci ne cesse de clamer : "Je suis colère ! Il faut rouvrir d’urgence les musées ! Pensez à toutes ces merveilles que les bonnes gens que France et de Navarre ne peuvent plus contempler. La Joconde de Léonard de Vinci au Louvre, Les Trois Grâces de Raphaël à Chantilly, L’origine du monde de Courbet, Gustave au musée d’Orsay".



Et lorsqu'on demande à Monsieur Bern s'il lance un appel à Jean Castex, il ne répond que : "Oui ! Je dis au principal ministre de notre bon prince Emmanuel, le cardinal Castex : rouvrez les musées ! Et j’en appelle à la bonté du surintendant aux finances Lemaire. Songez au manque à gagner ! Une visite au Louvre, c’est une boule à neige achetée ! Je suis chiffon !".



Dans les pages de son livre Les visiteurs du soir, Renaud Revel raconte que Brigitte Macron nourrit beaucoup de rancœur à l’encontre de François Hollande, qui en privé l’appelle "La vieille". François Hollande défend ses propos " Mais non, il ne faut pas le voir comme ça. C’est un compliment dans ma bouche. La vieillesse c’est le recul, la maturité. L’avorton a beaucoup de chance de l’avoir pour épouse". L’avorton ? Mais quel manque de respect.

Dans la nouvelle émission de Laurent Ruquier du samedi soir On est en direct, on aborde les questions d’actualité et sont reçues les personnalités du moment. Et lorsqu'on demande la différence entre On est en direct et On n'est pas couché, Laurent Ruquier nous répond que "dans On est en direct, je suis déguisé en grand reporter comme Ernest Hemingway mais sans la pipe et j’interroge les invités comme Lary King mais sans les bretelles et le dentier".



Notre ami Benjamin Castaldi est actuellement en pleine promotion de son nouveau livre de souvenirs consacré à sa grand-mère Simone Signoret et au père adoptif de sa mère : Yves Montand. Ça ne l’empêche pas bien sûr de travailler pour son partenaire minceur mais cela lui vaut des visites plutôt inattendues.