Céline Dion rend hommage à Larry King avec un message touchant sur Instagram

publié le 24/01/2021 à 18:10

Larry King, célèbre journaliste et animateur américain, est décédé à 87 ans le 23 janvier dernier. Connu pour ses cravates multicolores et ses bretelles, il était l'un des visages les plus populaires de la télévision américaine.

Anonymes et stars ont rendu hommage à Larry King, qui a interviewé tous les présidents américains depuis 1974, mais aussi les grandes personnalités de la scène internationale telles Yasser Arafat, Vladimir Poutine ou encore Barbra Streisand et Marlon Brando.

Sur Instagram, Céline Dion a rendu hommage à Larry King, dans un message touchant, illustré d'une photo où les deux stars posent ensemble. "Je suis tellement triste d’apprendre le décès de Larry King. Il était un vrai gentleman et il nous faisait toujours sentir comme si nous parlions avec un ami de toujours", démarre la chanteuse Québécoise. Elle poursuit : "Il n’y aura jamais personne comme lui et il manquera à beaucoup. Mes plus sincères condoléances à sa famille et ses amis. - Céline xx".

Dans la soirée du 23 janvier, Vladimir Poutine a lui aussi rendu hommage à Larry King. "Le président a toujours apprécié son grand professionnalisme et son autorité journalistique indiscutable", a déclaré le porte-parole du chef de l'État russe, Dmitri Peskov, rapporté par l'agence de presse Ria Novosti.