La chronique de Laurent Gerra du 08 février 2021

publié le 08/02/2021 à 09:51

La nouvelle stratégie de communication d’Emmanuel Macron surprend tout le monde, y compris son gouvernement. Le président est ainsi intervenu la semaine dernière par surprise, sans prévenir personne, sur TF1. "Je prends tout le monde par surprise ! Demain, j’interviens sur Rire et Chanson mais chut ! C’est une surprise… Et après demain, on participe aux Z'amours sur France 2 mais faut que personne ne le sache", explique le président.

Olivier Véran, qui plaidait pour un confinement très dur, a été désavoué par Emmanuel Macron. Nous recevons ce matin le ministre de la Santé. "Il m’arrive, c’est vrai, d’éclater en sanglots mais ce n'est rien… Non, ce qui est dur, c’est qu’on ne comprenne pas que la seule chose que je veux, c’est le bien-être des Français. D’ailleurs pour les vacances scolaires qui débutent cette semaine, je vais proposer une série de nouvelles mesures. Obligation pour tous les écoliers de rester chez eux à remplir des cahiers de vacances", dit le ministre.

Jean-Luc Mélenchon veut organiser une grande fête de la liberté le 20 mars prochain. "Et alors, ça te gène, p’tite tête de journaliste à la solde du grand capital luxembourgeois ?! Le 20 mars, je donne rendez-vous à tous les Français pour ma grande fête contre les lois liberticides de Macron et toute sa clique !", lance le patron de la France insoumise.