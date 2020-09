Pour Pascal Praud, le racisme "existe peu dans les vestiaires"

et Christian Ollivier

publié le 16/09/2020 à 17:05

Jaïr Bolsonaro soutient Neymar et l'ensemble du gouvernement se dit solidaire de l'attaquant du PSG qui affirme avoir reçu une remarque racisme du joueur de l'OM Alvaro Gonzalez avant d'en venir aux mains. Ce n'est pas prouvé pour l'instant. "S'il y a un domaine en France qui intègre bien, c'est bien le football et le sport en général", a commenté Pascal Praud.

"Combien de Noirs dans notre métier ? Combien de Noirs en politique ? Combien de Noirs dans la magistrature ? Et combien de Noirs dans le sport, s'est interrogé le présentateur des Auditeurs ont la parole. Effectivement, globalement, ce n'est pas dans le sport que vous trouverez des comportements racistes chez les acteurs."

"Dans le public, c'est encore différent, a précisé Pascal Praud. Mais tous les acteurs sont habitués depuis toujours à vivre dans un vestiaire où toutes les couleurs sont représentées. Pour avoir été longtemps dans les vestiaires, dans le monde du sport, le racisme existe peu voire pas entre les acteurs."



Le président de la Fédération française de football Noël Le Graët sur BFMTV le 16 septembre 2020.





Le président de la Fédération française de football Noël Le Graët a eu cette phrase : "Le racisme en France, on est à moins d'un pourcent de difficulté. Il y en a eu. Mais vous savez, quand un Black - pardonnez-moi - marque un but, tout le stade est debout. Donc très franchement, le phénomène raciste dans le sport, et dans le foot en particulier, n'existe pas ou peu."

Quand Noël Le Graët ajoute "il n'existe pas ou peu", c'est discutable. Il y a des exemples qui viennent immédiatement à l'esprit : match Dijon-Amiens interrompu plusieurs minutes en raison de cris racistes à l'encontre du joueur noir Prince Gouano, à l'étranger, Blaise Matuidi, victime d'insultes racistes de la part de certains supporteurs de Cagliari.

Plusieurs autres victimes sont répertoriées : Pogba en Angleterre, Balotelli à Dijon, Boubacar Kébé à Bastia, Abdeslam Ouaddou à Metz. Des sanctions sont tombées : amendes, matches à huis clos, interdictions de stade, peines de prison avec sursis. Mais ces insultes viennent des tribunes, d'où l’ambiguïté des propos tenus par Le Graët.