L'avenir de la planète, tout le monde y pense et de plus en plus de personnes se sentent concernées. Cela peut se traduire par adapter nos gestes du quotidien afin d'avoir un comportement plus respectueux de l'environnement.



Tilt est un podcast d’histoires vraies où des femmes et des hommes témoignent de comment ils/elles ont changé leurs habitudes pour créer leur propre mode de vie. Pour eux, un jour ça a fait "tilt". Ils ont eu LE déclic : celui qui leur a permis d’adopter un style de vie plus responsable, meilleur pour la planète et surtout plus épanouissant.

Au programme, 10 épisodes qui abordent des questions aussi diversifiées qu'essentielles : comment adopter un mode de vie (presque) zéro déchet, pourquoi les régimes amaigrissants ne servent à rien, comment ne plus rien acheter de neuf, pourquoi il faut remplacer sa voiture par un vélo, comment faire ses courses sans aller au supermarché, ou encore pourquoi il faut arrêter de manger de la viande.

>> Tilt, une série de 10 épisodes exceptionnels à retrouver un jeudi sur deux.