et Arièle Bonte

publié le 09/04/2020 à 06:35

Ils sont partout autour de nous. Les produits ménagers envahissent nos placards, sont souvent dangereux pour l’environnement et pas franchement bon pour notre santé... Pourtant, il existe des solutions alternatives pour les faire soi-même sans détruire nos ressources naturelles…

De l’eau, du vinaigre et du bicarbonate de soude, voici les trois ingrédients qui suffisent à Margot pour effectuer l’entretien de son foyer. Il y a quelques années encore, elle utilisait des produits chimiques achetés en grandes surfaces. Mais en 2016, la jeune femme se rend compte que ces produits contiennent des ingrédients toxiques pour la peau et l’environnement.

C’est ce qu’a démontré une étude publiée cette année par le magazine 60 millions de consommateurs. Ce dernier a en effet étudié une centaine de produits ménagers et en est arrivé à une conclusion alarmante : plus de la moitié sont "dangereux, voire très dangereux" pour la santé humaine et l’environnement.

Margot, qui n’a pas attendu cette étude pour se questionner sur la dangerosité des produits, a alors pris part à une véritable quête pour remplacer ces produits par des ingrédients naturels… et tout aussi efficaces.

