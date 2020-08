Jour du dépassement : la date symbolique pour la première fois repoussée

publié le 24/08/2020 à 07:54

Samedi 22 août, c'était le jour du dépassement. Une date symbolique dont le nom évoque presque un titre de film américain. C'est l'ONG américaine Global Footprint Network qui la définit en croisant l'impact des activités humaines, évalué par des données comme la production de gaz à effet de serre ou la pollution maritime, avec la capacité de la planète à absorber cet impact et à se régénérer.

En faisant un calcul, on en ressort une date fatidique : le jour où tout ce que l'on fabrique et pollue est plus important que ce que la Terre peut produire. Nous sommes donc en situation de dépassement, un peu comme pour un forfait de téléphone mobile.



Chaque année, le jour de dépassement est de plus en plus tôt : en 2000 il avait eu lieu en octobre, en 2019 le 29 juillet... Et en 2020, pour la première fois cette date symbolique a reculé au 22 août. On a donc réussi à inverser la tendance, grâce à un événement que personne n'a pourtant envie de revivre : le confinement.

Un inversement de tendance historique ?

Pour certains scientifiques, c'est un inversement de tendance historique. Selon eux, s'il est possible de prendre des mesures radicales contre la Covid-19, on peut agir fortement pour le climat. Seul souci, à peine la fin du confinement en Chine, les usines repartent et polluent davantage qu'avant confinement.

Comment faire entendre raison à ces nations qui polluent sans compter ? À titre d'exemple, le style de vie du Qatar est également le plus polluant du monde. Si tout le monde vivait comme les Qataris, nous aurions besoin de huit planètes.

Mais le jour du dépassement est aussi un concept critiqué par d'autres spécialistes. Un journaliste du Guardian avance notamment que la méthode est contestable car cela revient à additionner des données très différentes, comme les émissions de gaz à effet de serre, les récoltes de maïs ou la perte de la forêt primaire. De plus, tous les pays n'ont pas la même capacité d'absorption de la pollution et de la production humaine. Par exemple les Brésiliens ont une plus grande capacité d'absorption que les Macédoniens grâce à la forêt amazonienne.

On reste donc dans l'ordre du symbole, mais il est toujours bien de ne pas rester sourd au signal d’alarme.

En Allemagne, on s'occupe du bien-être des chiens

Signe que la cause animale est désormais politique, Berlin s’inquiète du bien être des 9 millions de chiens possédés par les foyers allemands. En Allemagne, une loi devrait bientôt obliger les propriétaires de chiens à les promener au moins deux fois par jour. Ils ne feraient pas assez d’exercice, souffriraient d’une trop grande sédentarité et une loi pourrait obliger les propriétaires à promener leur animal une heure par jour et même à définir la température maximale de leur habitation… Le poisson rouge va devenir très tendance.

Le chiffre du jour : 28.000 milliards

En moins de trente ans, la Terre a perdu 28.000 milliards de tonnes de glace. Le phénomène est provoqué par le réchauffement climatique. Conséquence directe : le niveau des mers augmente et les habitants sur les côtes s'inquiètent.