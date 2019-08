Peut-on sauver la forêt Amazonienne ?

publié le 28/08/2019 à 13:20

Les incendies ne cessent de s’étendre en Amazonie provoquant une crise internationale.

Avec nos invités on vous dit pourquoi la forêt tropicale la plus grande du monde est considérée comme le poumon de notre planète ? A quoi sert un arbre ? Comment fonctionne-t-il ? Pourquoi faut-il préserver l’Amazonie ?

Pourquoi peut-on dire, comme l'a affirmé Emmanuel Macron, que la France est une '' puissance Amazonienne '' ? Qu'est ce qu'une forêt primaire ? Combien existe-t-il de forêts primaires dans le monde ? Quels arbres et quels espèces disparaissent actuellement dans les feux qui ravagent l'Amazonie ?

Invités : Stéphane Hallaire, Président et fondateur de l’association Reforest’ Action, François-Michel le Tourneau,chercheur au CNRS.



à lire : L’Amazonie : histoire, géographie, environnement chez CNRS Editions



L-Amazonie-Histoire-geographie-environnement