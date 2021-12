Prise d'otage à Paris : le forcené a été interpellé, annonce Gérald Darmanin

17 heures après le début de la prise d'otages rue d'Aligre dans le XIIe arrondissement de Paris, le forcené a été interpellé, a annoncé sur Twitter Gérald Darmanin ce mardi 21 décembre. Le ministre de l'Intérieur a précisé qu'il n'y avait aucun blessé. "Le preneur d'otage a été interpellé. Il n'y a pas de blessé. Merci aux agents de la @prefpolice et notamment à la BRI", a-t-il indiqué.

La veille, un homme âgé d'une cinquantaine d'années et muni d'une arme blanche avait retenu deux femmes en otages dans un commerce de cette rue commerçante de l'Est parisien. Vers 22 heures il avait relâché l'une des deux otages, saine et sauve.

Les motivations de cet homme, connu pour souffrir de troubles psychiatriques, restaient floues. Ce dernier ayant notamment demandé à parler au ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti et à l'avocate d'Omar Raddad.