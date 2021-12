Fermeture de la mosquée de Beauvais : pourquoi l'imam est-il pointé du doigt ?

Gérald Darmanin a annoncé avoir enclenché la procédure pour fermer la Grande Mosquée de Beauvais dans l'Oise. La raison invoquée : la radicalité des prêches. Un imam récemment arrivé est largement pointé du doigt.

Arrivé il y a huit mois, cet imam est un converti et selon la préfète de l'Oise, Corinne Orzechowski, ses prêches prennent notamment pour cible ceux qui ne sont pas musulmans : "Les chrétiens, les juifs mais discriminent aussi des homosexuels et des femmes. Ils placent les lois religieuses au-dessus des principes républicains". On y retrouve également "la valorisation du djihad avec le risque que comporte cette apologie du djihad, qui est un appel au terrorisme", explique-t-elle.

Les responsables de cette mosquée ont jusqu'à lundi prochain, le 20 décembre, pour tenter d'éviter la fermeture. Ce fidèle y vient depuis 23 ans : "D'être six mois sans mosquée, c'est grave quand même, on va être malheureux. J'espère qu'il y aura un arrangement, voir avec l'imam là où il a dévié, fait une erreur ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a une justice derrière tout ça", confie cet homme.

En attendant, les responsables de la Grande Mosquée de Beauvais ont décidé de suspendre l'imam en question, au moins temporairement.