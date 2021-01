Nouvel An : des centaines de personnes rassemblées dans des fêtes illégales

publié le 01/01/2021 à 14:05

Nouvel an a minima... mais pas pour tout le monde. À Marseille et Lieuron, près de Rennes, des fêtes illégales ont rassemblé des centaines de personnes, sans respect des gestes barrières. Les forces de l'ordre sont intervenues.

Vendredi matin près de 2.500 personnes participaient toujours à une fête sauvage sur la commune de Lieuron (Ille-et-Vilaine), au sud de Rennes, réunies dans un hangar désaffecté. "Un arrêté préfectoral interdisait ce type de rassemblement", détaille la préfecture, précisant qu'un point serait fait en fin de matinée sur les suites de cette fête sauvage. Sur une vidéo de Ouest-France on peut distinguer des centaines de jeunes s'amuser dans ce qui ressemble à une rave, sans véritable respect des gestes barrières.

La veille un véhicule de gendarmerie a été incendié. "Ce n'était pas collectif", justifie une personne présente. "On n'a pas décidé en mode 'de toutes façons on va leur cramer la bagnole'. Y a dû avoir un mec qui a fait la connerie. La casser j'étais d'accord, la brûler pas du tout, parce qu'il y a une baraque juste à côté et ça, je pense que c'est lui qui a fait ça. Et il n'a pas été accepté par tout le monde." Trois gendarmes ont été blessés par des jets de pierre, mais en ce moment, l'ambiance est plutôt musicale.





150 verbalisations à Marseille

À Marseille, 300 personnes se sont réunies pour célébrer le passage à 2021 avant d'être dispersées par les forces de l'ordre dans la nuit, rapporte La Provence. Plus de 150 d'entre elles ont été verbalisées pour violation du couvre-feu et ont écopé d'une amende de 135 euros.

Les trois organisateurs présumés de cette fête, dans une salle des fêtes du 10e arrondissement, dans les quartiers est de Marseille, ont été interpellés et placés en garde à vue pour mise en danger de la vie d'autrui et travail dissimulé, a-t-on précisé du côté de la Procureure de la République de Marseille, Dominique Laurens.

Deux autres personnes ont été interpellées, l'une pour outrage à personnes dépositaires de l'ordre public et rébellion, l'autre pour rébellion et violences sur personnes dépositaires de l'ordre public, notamment avec arme.