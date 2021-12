Coronavirus : quelles communes ont déjà commencé à réimposer des restrictions ?

Le masque est obligatoire dans les transports en commun, et en entreprises.

Comment allons-nous fêter la Saint-Sylvestre ? Ce lundi 27 décembre, deux réunions essentielles, un Conseil de défense sanitaire suivi d'un Conseil des ministres, permettra normalement de savoir si des restrictions supplémentaires seront ou non appliquées.

La piste d'un couvre-feu pour la soirée du réveillon a été évoquée, mais ne serait à ce stade pas privilégiée. Une réduction du délai entre la vaccination complète et la dose de rappel, qui passerait de quatre à trois mois, semble davantage probable, ainsi qu'une possible mordication des règles imposées aux cas-contacts pour éviter une paralysie du pays.

Mais certaines préfectures et communes n'ont cependant pas attendu les annonces du gouvernement pour resserrer la vis, alors que la barre des 100.000 contaminations en 24 heures a été franchie ce week-end de Noël et que plusieurs départements ont à présent un taux d'incidence supérieur à 1.000.

Les autorités locales ont souvent recours au port du masque comme outil de lutte contre l'épidémie, et le réimpose dans des espaces publics. C'est par exemple le cas en Haute-Vienne pour les communes de plus 3.500 habitants depuis le 1er décembre, dans le centre-ville de Dinan (Côtes-d'Armor) ou encore dans plus de 40 communes en Moselle.

Des mesures spécifiques pour le Nouvel An

Dans certains territoires, les mesures visent directement à limiter les contaminations le soir du Nouvel An, ou plus largement sur la période des fêtes. Comme le rapporte La Presse de la Manche, la préfecture du département normand a adressé une circulaire aux communes pour renforcer les conditions d’accueil de lieux publics gérés par les municipalités, comme les salles des fêtes. Il est par exemple demandé de faire respecter une distanciation d'un mètre au moins.

En Savoie, les mesures sont plus radicales. Comme le rapporte Actu, la consommation d'alcool sur la voie publique est interdite à partir de 20h, et même dès 16h dans les stations de ski. Mais surtout, tous les événements festifs en plein air ou dans les salles communales, ainsi que les feux d'artifice seront interdits le soir du Nouvel An.