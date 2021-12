Coronavirus : sera-t-il vraiment interdit de boire et manger dans les transports publics ?

Coronavirus : sera-t-il vraiment interdit de boire et manger dans les transports publics ?

Le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari a réagi ce mardi 28 décembre aux annonces de Jean Castex et Olivier Véran visant à endiguer la hausse des contaminations de Covid-19 en France.

À compter du 3 janvier 2022, "la consommation de boissons et d’aliments sera interdite dans tous les cinémas, les théâtres, les équipements sportifs et les transports collectifs, y compris longue distance", a annoncé le Premier ministre. En déplacement en Haute-Savoie, près de Megève, le ministre des Transports s'est montré rassurant quant à l'application de ces nouvelles règles. Les personnels seront "compréhensifs" et "pragmatiques", a-t-il indiqué à Europe 1.

En d'autres termes, les wagons bars seront effectivement fermés mais il sera possible de s'alimenter sur une courte durée. "Il ne serait pas normal, par exemple, d'interdire aux gens de boire ou à une mère de donner de la nourriture à son enfant", a-t-il ajouté.

De plus, le port du masque va devenir obligatoire pour les enfants de 6 à 11 ans à partir du 3 janvier.