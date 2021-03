publié le 06/03/2021 à 12:10

Trois mois après sa spectaculaire évacuation, Alain nous donne de ses nouvelles. Cet homme de 300 kilos resté bloqué dans son logement insalubre de Perpignan pendant un an et demi, est désormais pris en charge au centre de rééducation de la clinique du Château de Verhnes en Haute-Garonne. Et il se sent beaucoup mieux.

"Je ne voyais pas la mort, je l'attendais. Ca faisait un an et demi que j'étais allongé par terre et je sais que je reviens de loin. C'est un miracle que je sois là", confie Alain avec émotion au micro de RTL.

"Aujourd'hui ça va je me sens bien. Je viens de perdre 90 kilos depuis deux mois et je viens de me mettre debout, c'est déjà pas mal. Je ne peux pas sortir d'ici jusqu'à ce que je fasse 90 kilos, a-t-il poursuivi. Je suis très motivé pour m'en sortir. Pour moi c'est une renaissance, je vais recommencer tout à zéro et ce sera cauchemar à oublier", conclut-il.