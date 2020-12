publié le 30/11/2020 à 12:32

Il aura attendu près d'un an avant d'être évacué. Alain, un homme souffrant d'obésité morbide, est bloqué chez lui, au milieu des détritus, depuis le mois de décembre 2019. L'homme de 52 ans pèse près de 300kg et ne peut plus sortir de chez lui par ses propres moyens. Il pourrait enfin quitter son appartement le mardi 1er décembre. Pour ce faire, une opération d'envergure a été mise en place.

Entre 30 et 40 personnes seront mobilisées mardi, des pompiers, les services de l'état et une entreprise de levage, chargés de l'extraction d'Alain selon l'Indépendant. L'opération doit se dérouler rue du Moulin Parès, à Perpignan, où réside l'homme immobilisé. Une grue de 100 tonnes devra le transporter jusqu'à une ambulance en direction du CHU de Montpellier, où il restera plusieurs mois, le temps de se rétablir.

Cette intervention minutieuse présente plusieurs risques. Le bâtiment dans lequel se trouve le cinquantenaire est délabré et pourrait s'effondrer au cours de l'opération, il sera donc étayé. Une partie de la façade va être détruite afin d'y faire passer un container où sera placé le Perpignanais. Les intervenants devront faire preuve d'une grande délicatesse à ce moment, Alain doit rester en position assise tout au long de l'extraction, afin d'éviter un accident cardiaque, qui pourrait s'avérer fatal.