La 21e édition du Sirha, le Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation, se tient en ce moment à Lyon (19-23 janvier) avec 4.700 exposants, 40 pays représentés et 615 nouveautés. Olivier Ginon, patron de GL Events, organisateur de ce rendez-vous mondial, était l'invité de RTL samedi 21 janvier.

Après l'épidémie de Covid-19, cette édition est la bienvenue. "Le Sirha, avec sa coupe du monde de la pâtisserie, son Bocuse d'or, c'est le lieu de l'innovation par excellence", souligne Olivier Ginon. Tous les deux ans, de nouveaux produits sont ainsi présentés.

Four pour économiser l'énergie, mais aussi produits végétariens : le salon souhaite satisfaire un maximum de consommateurs. "On a des capacités à créer des produits qui donnent des goûts qui seraient celui de la viande (...) On a une recherche et une innovation incroyables".

