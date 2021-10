Hôtellerie-restauration : pourquoi le secteur a tant de mal à recruter

Actuellement, plus de 200.000 emplois sont vacants dans le secteur de l'hôtellerie-restauration en France. Mathieu Plane, économiste à l'Observatoire Français des Conjonctures Économiques, revient sur cette problématique.

Pour lui, le fait que qu'il y ait autant d'emplois qui ne trouvent pas preneurs vient en grande partie de la crise sanitaire : "Le problème, c'est la crise et la désorganisation que cela peut créer sur le marché du travail. En particulier dans le secteur de l'hôtellerie-restauration qui a été extrêmement touché, qui a été fermé pendant plusieurs mois, qui a réouvert assez rapidement et qui a eu besoin de recruter beaucoup de monde en peu de temps. Sachant qu'une partie des personnes qui travaillaient dans ce secteur sont allées dans d'autres secteurs ou se sont retrouvées en situation de chômage partiel", commence le spécialiste.

On voit à peu près un tiers des salariés qui bougent chaque année Mathieu Plane, économiste

Si de nombreuses personnes ont quitté le secteur, c'est parce qu'il y a un flux important au sein de celui-ci. "On voit à peu près un tiers des salariés qui bougent chaque année. Donc il y a une forte rotation de la main-d'œuvre et celle-ci était d'autant plus élevée cette année", explique Mathieu Plane.

Une partie du personnel qui travaillait dans ce secteur s'est alors tournée vers d'autres secteurs qui recrutaient, durant la période où hôtels et restaurants étaient fermés. "Ils ne sont pas forcément revenus à la réouverture des restaurants. D'où les grandes difficultés de ces secteurs-là à recruter", conclut l'économiste de l'Observatoire Français des Conjonctures Économiques.