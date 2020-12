Énergie : comment faire des économies en cuisine ?

publié le 05/12/2020 à 06:12

Confinement, arrivée de l'hiver… Les raisons de rester chez soi sont nombreuses en ce moment, poussant à se nourrir chez soi plutôt qu'à l'extérieur. Mais entre le congélateur, le réfrigérateur, le four ou les plaques de cuisson, la facture d'électricité en cas d'utilisation excessive des appareils électroménagers peut vite grimper.

Comme le souligne l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), il est primordial de "définir les équipements réellement utiles et bien les utiliser".

Réfrigérateurs et congélateurs sont particulièrement gourmands en énergie. Toujours selon l'Ademe, les premiers consomment en moyenne un peu plus de 200kWh par an, et les seconds un peu plus de 350 kWh par an. Un appareil qui combinerait les deux, en revanche, consomme un peu moins de 400 kWh par an, permettant donc une première économie énergie.

De son côté, EDF recommande quelques astuces simples du quotidien. Par exemple, préférer la bouilloire à la casserole pour le café ou le thé, ce qui constitue une économie d'énergie de 50% selon le fournisseur d'électricité. Autre réflexe simple : utiliser le micro-onde plutôt que le four pour la décongélation. Une solution économe, et plus efficace.