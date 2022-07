Coronavirus : qui devrait porter un masque et où cela devrait-il être fait ?

Depuis le 16 mai, les Français ne sont plus obligés de porter un masque dans les transports. Mais aujourd'hui, le nombre de cas de Covid-19 est en constante hausse. Lundi 27 juin, la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, demandait sur RTL "aux Français de remettre le masque dans les transports", sans pour autant parler d'obligation.

Selon elle, il faudrait porter un masque dans les lieux où il y a une forte influence : "Il suffit de voir un hall de gare ou un train bondé pour savoir que d'abord, il faut se protéger soi-même et protéger les autres", avance-t-elle. Elle estime que le port du masque est "un geste citoyen" au micro de RTL.

Jean-François Delfraissy, était l'invité de RTL jeudi 30 juin et a estimé que le gouvernement "a eu raison". Il a également établi une liste de personnes pour qui il est vivement recommandé de porter a nouveau un masque dans les lieux clos et une forte concentration de personnes. Le président du conseil scientifique estime que la stratégie de lutte contre le virus doit être évolutive : "On est passés d'une période d'injonction à une recommandation et je suis pour cette attitude".

Selon lui, "il paraît assez logique pour les personnes les plus âgées, les plus fragiles, en particulier dans des lieux de promiscuité, dans les transports en commun, dans les transports en général, de reporter le masque. Je le recommande, je le fais moi-même quand je prends le métro."

Jean-François Delfraissy a expliqué au micro de RTL que la levée des mesures sanitaires a entrainé le fait que les Français ont estimé que la pandémie était terminée. Pour autant, il a fortement conseillé aux personnes, y compris les plus jeunes et en bonne santé, de porter à nouveau un masque "s'ils le souhaitent, pour se protéger eux même et protéger les autres, à partir de maintenant et durant cette période d'été."



Quant à Alain Fischer, le "monsieur covid" du gouvernement, il recommande le port du masque pour tous dans les lieux clos et mal aérés.

Le port du masque reste obligatoire à partir de l'âge de 6 ans dans les établissements de santé et médico-sociaux, ainsi que dans les lieux d'exercice des professionnels de santé. C'est notamment le cas des Ehpad, pharmacies, laboratoires de biologie médicale...

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info