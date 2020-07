Interdiction des terrasses chauffées : "Un coup dur", déplore un professionnel

publié le 28/07/2020 à 11:03

Les Français ne pourront bientôt plus siroter leur café l'hiver sur une terrasse chauffée. Le gouvernement a décidé de mettre fin à cette "aberration écologique" d'ici l'hiver 2021 et c'est une des premières propositions de la Convention citoyenne pour le climat qui va être mise en œuvre.

En cette période de crise sanitaire, Frank Delvau, président de l'Union Patronale de l'Industrie Hôtelière (UPIH) d'Île-de-France, estime que "c'est un coup dur" car "la situation est déjà très difficile pour notre profession" et pense qu'"on nous met un peu la tête sous l'eau".

Il regrette que cette mesure soit annoncée "de façon abrupte, sans aucune étude" et demeure inquiet car "les terrasses représentent 30% du chiffre d'affaires". Il demande une concertation entre le gouvernement, les municipalités et les professions de l'hôtellerie et de la restauration.

Selon Valérie Faucheux, co-présidente des élus écologistes à Rennes, où cette interdiction existe déjà depuis janvier 2020, "nos commerçants n'ont pas dénoncé cette mesure qui est plutôt bien passée" dans sa ville. Elle ajoute que "les hivers sont moins rudes qu'il y a dix ans" et qu'on "pourra toujours boire son café en terrasse l'hiver".