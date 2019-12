Rennes : les terrasses chauffées interdites dès le 1er janvier 2020

publié le 29/12/2019 à 12:10

Si vous comptez prendre un verre dehors à Rennes dans les prochains jours, couvrez-vous ! Dès le 1er janvier, le chauffage des terrasses de restaurants ou de bars sera interdit dans la capitale bretonne. Une décision de la municipalité qui juge la pratique trop polluante. La mesure inquiète certains commerçants qui craignent de voir leur chiffre d'affaire chuter.

Mais ce n'est pas le cas de Mickaël, gérant d'un café place Sainte-Anne. "Je trouve ça plutôt positif, explique-t-il au micro de RTL. On a enlevé les chauffages nous dès le début de l'hiver. Avant, on les lançait à peu près quand on arrivait, à fond de 8h jusqu'à 1h, on les éteignait que quand on partait", raconte le commerçant breton.

Mickaël reconnaît qu'il y a un "petit peu moins de monde sur les terrasses, (...) mais c'est le temps que les gens s'acclimatent, selon lui. On trouve des systèmes différents : on met des plaids, les gens se mettent à l'intérieur. C'est le début mais une fois que les gens seront habitués ça passera tout seul", estime-t-il.