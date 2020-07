Le chauffage extérieur sur l’espace public bientôt interdit

publié le 27/07/2020 à 14:12

Il va bientôt falloir s'armer de courage pour savourer un chocolat chaud en hiver sur une terrasse de café. La ministre de la Transition écologique a en effet annoncé lundi 27 juillet 2020 l'interdiction prochaine du "chauffage extérieur sur l'espace public, les terrasses". Barbara Pompili, qui s'exprimait en marge du Conseil de défense écologique, a tablé sur une mise en oeuvre de cette mesure au printemps 2021, justifiant ce délai par la crise de la Covid-19.

"On ne peut pas climatiser la rue en plein été lorsqu’il fait 30 degrés et on ne peut pas non plus chauffer à plein régime des terrasses en plein hiver pour le simple plaisir de boire son café en terrasse en ayant chaud", a justifié Barbara Pompili, après avoir fulminé contre "des pratiques qui constituent des aberrations écologiques" et qui mènent "à des surconsommations totalement injustifiées d'énergie".

Anticipant une fronde des restaurateurs, déjà fortement impactés cet été par la pandémie, la ministre a promis de "les voir pour qu'ils puissent s'organiser" et de décaler l'entrée en vigueur de cette mesure après l'hiver prochain.