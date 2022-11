Harcèlement scolaire : les 5 signes à reconnaître chez son enfant

Jeudi 10 novembre est la journée nationale contre le harcèlement scolaire, qui touche près d'un enfant sur dix selon le ministère de l'Éducation. Mais, pour les parents, il est souvent difficile de se rendre compte qu'un enfant est harcelé puisque celui-ci ne parle pas forcément ou ne se rend pas compte de la gravité des faits. Quels signes doivent mettre en garde ?

"Tout changement brusque d'attitude" doit alerter, a indiqué Catherine Verdier, psychologue, thérapeute et analyste, dans une vidéo pour Lumni. L'un des premiers signes à repérer est le repli sur soi, la solitude. Lorsqu'un enfant extraverti devient soudainement introverti, il faut s'inquiéter. De même s'il ne parle plus. Les élèves ayant été harcelés témoignent qu'ils se sentaient seuls et qu'ils étaient particulièrement mal dans leur peau.

Une chute brutale des notes peut être un autre signe de harcèlement à l'école. De plus, la phobie sociale ou scolaire est un troisième signe : lorsqu'un enfant ne veut plus sortir de chez lui, qu'il se coupe de ses amis ou qu'il ne veut plus aller en cours par exemple. Des troubles du sommeil ou du comportement alimentaire peuvent être inquiétants. Avec le harcèlement ou le cyberharcèlement, l'enfant est placé en état de vigilance constante et peut sembler apathique, sans émotions.

La constatation de marques, de matériel scolaire dégradé est une dernière alerte. Si un enfant est chahuté ou violenté, il pourra présenter des traces de coups, de même que ses affaires qui peuvent être dégradées. En cas de doute, le ministère de l'Éducation recommande aux parents de contacter l'établissement scolaire de l'enfant, un délégué de parents d'élèves ou le numéro vert 3020. Dans tous les cas, il n'est pas conseillé de vouloir régler la situation seul, mais de se faire aider.

